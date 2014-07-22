У п’ятницю можуть оприлюднити список осіб, яким заборонять в'їзд до ЄС - джерело
18:16, 22 липня 2014Політика
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За інформацією дипломатичного джерела, список осіб, до яких ЄС застосує санкції, обговорять у четвер.
REUTERS
Європейський Союз у четвер вирішить, хто конкретно потрапить до списку осіб, стосовно яких будуть запроваджені санкції у вигляді заборони на в’їзд та замороження активів.
Про це у вівторок к Брюсселі власному кореспонденту УНІАН повідомило дипломатичне джерело.
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За його словами, по завершенню засідання Ради ЄС постійні представники отримають доручення „обговорити конкретні імена, які будуть додані до списку, у четвер”.
„Скоріш за все, список буде оприлюднений у п’ятницю”, - сказав він.
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