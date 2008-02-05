Ющенко привітав український народ зі вступом ”до зали мрій”

Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав український народ зі вступом України до Світової організації торгівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, після церемонії підписання протоколу по вступу України до СОТ В.ЮЩЕНКО, звертаючись до Генерального директора СОТ Паскаля ЛАМІ, зазначив, що сьогоднішня зустріч відбувається у «залі мрій».

«Україна йшла 14 років, щоб потрапити у «залу мрій», - сказав Президент.

Глава держави ще раз подякував усім, хто працював над цим питанням, за підтримку, порозуміння і компроміси, які були досягнуті у ході переговорів.

«Зроблена неймовірна титанічна праця. Це великий історичний день для України», - сказав В.ЮЩЕНКО, вітаючи український народ зі вступом до СОТ.

У свою чергу П.ЛАМІ наголосив, що об’ємний протокол (він складається із понад 1 тис. сторінок – УНІАН) є результатом важкої роботи.

«Ця робота була добре виконана», - підсумував П.ЛАМІ.

Він також високо оцінив роль України, зауваживши, що вона потрібна СОТ.

«Ви потрібні нам, нам потрібні ваші знання, ваш політичний і особистий досвід», - зазначив Генеральний директор СОТ.