Боятися треба не вторгнення: експерт розповів, якими будуть війни майбутнього

Фактично технології безпілотників і ракет означають, що кожен громадянин стане учасником воєн, які веде його країна.

Війна в Україні перетворюється на змагання між можливостями безпілотників, і це демонструє головну небезпеку воєн майбутнього. Як пише британський оглядач Меттью Перріс у статті для The Spectator, нова війна буде набагато більше схожа на терористичне повстання.

"Поява безпілотників як основної зброї агресії загрожує перетворити все це на щось схоже на відеогру для всіх учасників", – пише експерт.

Це вже має наслідки для планування оборони – потреби у закупівлях тепер мають бути переорієнтовані з нових есмінців на безпілотники та кораблі для їхньої доставки, а кількість солдатів може не визначати результат конфлікту.

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При цьому в новому стилі війни є щось жахливе, зазначає він, згадуючи коментар одного з українських операторів безпілотників кореспонденту The Times: "Технології, якими ми володіємо сьогодні, означають, що війна більше не є чимось, де ви можете просто увійти на чужу територію й триматися від неї на відстані. Вона повернеться до вас додому. І коли ви відчуваєте запах війни на порозі свого дому, ви сприймаєте її зовсім інакше, ніж коли просто дивитеся картинку по телевізору".

Фактично технології безпілотників і ракет означають, що кожен громадянин стане учасником воєн, які веде його країна, пише оглядач:

"Ми більше не зможемо спостерігати здалеку за діями наших армій. Нова війна буде набагато більше схожа на терористичне повстання – за винятком того, що терористами будуть ворожі держави, які дистанційно здійснюють вибухи".

При цьому, якщо в минулих війнах кампанії бомбардувань мирного населення були скоріше підготовкою до вторгнення, то зараз це більше не розглядається як варіант.

"Ніхто не планує вторгнення чи окупацію нашої країни, і, принаймні, за мого життя, навряд чи хтось збирається це робити. Це хороша новина. Погана новина полягає в тому, що конфлікти, які можуть нас торкнутися, будуть на нижчому рівні – десь між загрозою та неприємністю – але при цьому будуть постійними та затяжними. Діючи на відстані та використовуючи дистанційно керовані технології, наші вороги матимуть можливість (яку матимемо й ми) стати справжньою кривавою занозою: шершнями, яких ми можемо прихлопнути, але чиї гнізда ми не можемо знищити", – підкреслює він.

РФ готується до атаки на НАТО

Як зазначають експерти, Росія дедалі активніше готує свої безпілотні сили до можливого масштабного конфлікту із Заходом. При цьому Росія вже має великі запаси ударних дронів Shahed і значну кількість FPV-безпілотників, які можуть відіграти ключову роль у майбутніх військових операціях.

Також міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський попереджає, що Росія може готувати провокацію проти його країни.

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