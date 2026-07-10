В Україні з’явиться нова банкнота 2000 гривень: як виглядатиме

Купюра з’явиться у вільному доступі вже 4 вересня.

Банкнотний ряд в Україні буде розширено новою купюрою більшого номіналу в 2000 гривень. Банкнота вийде в обіг 4 вересня цього року, на ній буде зображено Василя Стуса, повідомляє Національний банку України.

Купюра виконана у фіолетово-синіх та рожевих тонах. На лицьовому боці – портрет Стуса та його підпис. Банкнота отримала щонайменше 20 сучасних елементів захисту від підробок.

Дата введення в обіг купюри в 2000 гривень, 4 вересня, обрана не випадково – це день пам'яті видатного поета, дисидента та шістдесятника.

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За дизайном нова банкнота наслідує модифіковані банкноти гривні зразка 2014–2019 років. За розміром і кольором вона помітно відрізняється від інших банкнот, що допоможе без зайвих труднощів визначати її номінал. Розмір нової банкноти становить 75 х 166 мм.

В НБУ пояснюють потребу розширення банкнотного ряду тим, що з моменту появи купюри номіналом 1000 гривень пройшло вже сім років. За цей час середньомісячна зарплата в Україні зросла втричі, а рівень цін на основі індексу інфляції – вдвічі.

Це зумовило потребу в більшій кількості готівкових коштів, вказує регулятор. В 2019 році для отримання середньомісячної зарплати готівкою достатньо було 10 банкнот найвищого номіналу. Наразі для цього знадобилося б більше 30 банкнот номіналом 1000 грн.

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Наприкінці зими експерти зазначали, що розвиток готівкової маси в Україні створює всі передумови для введення в обіг більших банкнот номіналом 2000 і 5000 гривень. Проте їхню появу найближчим часом називали малоймовірною. Також експерти висловлювали сумнів в тому, що введення в обіг купюри у 2000 грн матиме якусь значну користь.

За даними НБУ, найчастіше в Україні підробляють банкноти номіналом 500 гривень. На другому місці з великим відривом – 200 гривень. Загалом рівень підроблення банкнот за результатами 2025 року знизився втричі.

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