'Більше не будемо вірити': Лавров вибухнув новими звинуваченнями на адресу Заходу

Глава МЗС Росії "засудив" західні країни.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров сказав, що Росія втратила будь-яку довіру до західних партнерів і не вважає їхні заяви про мирні переговори щирими. Його слова цитують російські пропагандистські медіа.

Заява пролунала після саміту НАТО в Анкарі 7–8 липня, за підсумками якого країни Альянсу домовилися виділити Україні військову та політичну підтримку.

На думку Лаврова, західні країни лише вдають, що прагнуть дипломатичного врегулювання, а насправді почали відкрито ставити Москві ультиматуми.

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"Вірити Заходу в те, що він хоче переговорних рішень, більше не будемо. Цей запас доброго ставлення і надій остаточно вичерпаний", – наголосив він.

За версією глави МЗС Росії, саме дії західних держав зірвали домовленості, яких нібито вдавалося досягти раніше. Це і "призвело до того", що Москва більше не готова покладатися на будь-які гарантії.

При цьому, як наголосив Лавров, Росія не відмовляється від цілей, які Путін озвучив ще у червні 2024 року.

"Президент чітко підтвердив, що ми продовжуватимемо досягнення цілей, які були поставлені ще у червні 2024 року під час виступу Володимира Путіна у Міністерстві закордонних справ", – сказав він.

Patriot для України: реакція РФ

Раніше УНІАН писав, що в Кремлі не знають, як реагувати на нещодавні заяви адміністрації Дональда Трампа, які суперечать російській переговорній тактиці й визнають успіхи України на полі бою. Як писали аналітики ISW, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков намагався применшити значення рішення Трампа надати Україні ліцензію на виробництво ракет Patriot, назвавши це "непорозумінням", а не ескалацією.

Заяву Трамп зробив під час зустрічі з Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО в Анкарі. Він наголосив, що Україна швидко зможе розібратися у виробництві цих систем.

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