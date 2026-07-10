РФ може запустити 1400 ракет, поки Україна виготовить перший перехоплювач Patriot, - оглядач

На його переконання, Росія може активізувати удари балістичними ракетами з нанесенням максимального збитку.

Росія випустить по Україні 1400 балістичних ракет малої дальності "Іскандер-М", перш ніж перший український перехоплювач Patriot буде доступний для її оборони. Таку думку висловив німецький журналіст і військовий оглядач Bild Юліан Рьопке в соцмережі X.

На його переконання, Росія може активізувати удари балістичними ракетами з нанесенням максимального збитку.

"Так, абсолютно вірно. Я маю на увазі, що ці плани України з виробництва власних ракет-перехоплювачів – це абсолютно нове явище. І ми бачимо, що в Німеччині ці плани пропрацьовуються вже, по-моєму, більше року. А до виробництва першої ракети нам ще рік. Це означає, що, я б сказав, від першого офіційного підтвердження залишається близько двох років", - сказав він.

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Журналіст нагадав, що в Анкарі було лише підтвердження щодо планів виробництва, а Дональд Трамп заявив, що сама компанія ще не була повідомлена.

Тому, на його думку, всі контракти поки залишаються відкритими.

"Я можу сказати вам з власного досвіду, що одні лише переговори про укладення цих контрактів, обговорення питань інтелектуальної власності тощо тривають місяці. Тому, якщо коротко, Росія зможе виготовити понад 1400 ракет "Іскандер-М", перш ніж Україна зможе виготовити свій перший перехоплювач Patriot. Це дійсно величезне число. На жаль, це не мої цифри, а дані експертів, які стверджують, що в даний час Росія щорічно виробляє близько 700 балістичних ракет малої дальності "Іскандер-М", - пояснив Рьопке.

Росія може посилити удари

Як повідомляв УНІАН, за даними Інституту вивчення війни (ISW), поки Україна налагодить власне виробництво ракет-перехоплювачів для систем Patriot, Росія може посилити удари балістичними ракетами по Україні, щоб завдати максимальної шкоди.

Вони вказують, що незрозуміло, скільки часу знадобиться Україні, щоб розпочати виробництво ракет-перехоплювачів, оскільки виробничі потужності залежатимуть від наявності базових компонентів, які входять до складу ракети-перехоплювача Patriot, та масштабування всього ланцюга постачання, який виробляє ці компоненти.

Водночас, за оцінкою Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України, на озброєнні Збройних сил Російської Федерації перебуває до 200 балістичних ракет та до 110 крилатих ракет до оперативно-тактичного ракетного комплексу (ОТРК) "Іскандер-М".

В розвідці розповіли, що темпи виробництва військово-промислового комплексу РФ, що зберігаються на рівні показників минулого року, дозволяють постачати приблизно 60 балістичних ракет 9М723 та до 10 крилатих ракет 9М728/9M729 щомісяця. Загалом у 2026 році заплановано поставити до 700 ракет 9М723 та до 100 ракет 9М728/9M729.

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