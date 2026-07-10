ЄС схвалив оборонний кредит для України на придбання британської зброї, – Bloomberg

Євросоюз дозволить Україні закупити зброю у Великої Британії на суму 60 мільярдів євро.

Європейський Союз має намір дозволити Україні закуповувати британську зброю на суму 60 мільярдів євро. Ця сума буде надана Україні, як країні, що постраждала від війни, у вигляді цільової позики на оборонні закупівлі.

Як пише Bloomberg з посиланням на джерела, переговори щодо угоди про доступ до оборонних кредитів тривали кілька місяців. І її було значною мірою узгоджено на полях саміту НАТО в Анкарі. Про запуск програми можуть оголосити наступного тижня в Парижі – під час зустрічі "Коаліції бажаючих". На зустрічі буде присутня голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

За даними видання, британський уряд робитиме фінансовий внесок у міру того, як Україна використовуватиме кредит для закупівлі військової техніки в українських компаній.

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"Угода розглядається як примирливий крок з боку ЄС після того, як раніше сторонам не вдалося досягти згоди щодо приєднання Великої Британії до оборонного фонду ЄС SAFE у розмірі 150 мільярдів євро", – йдеться у статті.

Автори пояснили, що переговори зайшли в глухий кут через вимоги ЄС щодо запровадження плати за доступ для Великої Британії. Однак переговори щодо надання Україні кредиту просуваються більш гладко. При цьому члени ЄС, зокрема Нідерланди, наполягають на якнайшвидшому укладенні угоди. Широко визнано, що це піде на користь Україні, оскільки спростить закупівлі британської зброї.

"Європейські дипломати вважають, що в останні місяці Україна здобула тактичну перевагу над Росією, успішно завдавши ударів по критично важливій інфраструктурі всередині країни", – додали автори.

Тепер союзники прагнуть надіслати Україні додаткові ударні сили та засоби ППО. Це планується встигнути зробити до зими.

Також планується укладення угоди про доступ Великої Британії до фонду ЄС для інвестицій у технологічні компанії. Але її було відкладено через зміну глави уряду у Великій Британії.

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Нагадаємо, що в США двопартійна група сенаторів внесла законопроект, який покликаний розширити дозволене використання конфіскованих російських активів. Зокрема, він пропонує купувати на них зброю для України.

При цьому президент США Дональд Трамп вважає, що Європі слід було б заплатити за зброю на суму 350 млрд доларів, яку США передали Україні за часів Джо Байдена.

На даному етапі, за словами глави НАТО Марка Рютте, найбільше коштів на закупівлю американського озброєння для України виділяють 6–7 країн Європи. Рютте заявив, що Україна продовжує отримувати військову допомогу в рамках ініціативи "Перелік пріоритетних потреб України" (PURL).

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