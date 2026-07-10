15-річний школяр зламав аніме-сервіс через ChatGPT і скасував 46 тисяч підписок

Це вже другий подібний випадок за останні пів року, коли підлітки використовують чат-бота як інструмент для кібератаки.

Поліція Токіо заарештувала 15-річного школяра за підозрою в кібератаці на стрімінговий сайт Bandai Channel, що спеціалізується на аніме. Внаслідок атаки було примусово видалено 46 тисяч облікових записів користувачів, пише Asahi.

Підліток вивчив мережевий трафік сервісу, знайшов вразливість і за допомогою ChatGPT написав шкідливу програму, яка автоматично отримувала доступ до чужих облікових записів і запускала процедуру скасування підписки. Атака сталася ще в листопаді 2025 року, коли обвинувачений навчався у третьому класі середньої школи.

Збиток виявився настільки серйозним, що Bandai Channel перестав працювати на цілий місяць. Весь цей час компанія усувала наслідки злому та повертала гроші постраждалим передплатникам. Внаслідок злому витекли електронні адреси та нікнейми користувачів, але випадків їх використання поки що не зафіксовано.

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Під час допиту школяр визнав свою провину і заявив, що самостійно вивчав програмування й заодно захоплювався хакерством. Неприязні саме до цього ресурсу він не мав, а просто скористався легкою доступністю системи.

Зазначається, що це вже другий подібний випадок у Японії за останні пів року. Обидва інциденти об’єднує одна тенденція: підлітки перетворюють чат-бота на інструмент для атак, які раніше вимагали значно більше часу та навичок.

УНІАН писав, що розробник ChatGPT може збанкрутувати вже до середини 2027 року. Ключова проблема OpenAI полягає в тому, що значна частина користувачів використовує безкоштовні версії чат-ботів, тож вони швидше перейдуть до конкурентів, ніж почнуть платити.

Сьогодні ChatGPT займає понад 80% світового ринку чат-ботів. Найближчі конкуренти – Perplexity та Google Gemini. На них припадає 15% усіх користувачів.

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