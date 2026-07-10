В Україні можуть відновити роботу аеропортів: нардеп озвучив терміни й головну умову

У держбюджеті закладені кошти на підтримку функціонування аеропортів і персоналу, який обслуговує інфраструктуру.

В Україні можуть відновити роботу цивільної авіації протягом 3-5 місяців за умови створення необхідних безпекових умов. Про це повідомив народний депутат, заступник голови комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко, передає "Новини.Live".

За його словами, у державному бюджеті закладені кошти на підтримку функціонування аеропортів і персоналу, який обслуговує інфраструктуру.

"Якщо команда буде і підготують безпекові умови, і розроблять, як забезпечити безпеку саме цих аеропортів, то я думаю, що протягом трьох-п'яти місяців ми можемо запустити цивільну авіацію. І люди зможуть користуватися нашими вітчизняними авіакомпаніями, подорожуючи за кордон", - зазначив Крейденко.

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При цьому нардеп відмовився коментувати технічний стан українських аеропортів. За його словами, ця інформація може бути використана ворогом.

Відновлення авіасполучення в Україні - останні новини

У березні віцепрем’єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба заявив, що в Україні розпочалася підготовка до відновлення роботи аеропортів. Тоді повідомлялося про створення спеціальної робочої групи, яка буде займатися розробкою пропозицій для керівництва міністерства щодо відновлення польотів цивільної авіації у повітряному просторі України.

Авіаційний експерт Богдан Долінце повідомляв, що головним барʼєром для відновлення польотів в Україні є не тільки безпекова ситуація, а й відсутність механізму страхування військових ризиків. За його словами, без чіткої моделі покриття ризиків говорити про відновлення польотів передчасно.

Провідна наукова співробітниця Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ірина Коссе розповідала, що у разі, якщо польоти до країн Євросоюзу залишатимуться закритими через війну, Туреччина виглядає як найбільш реалістична країна для відновлення польотів з України. За її словами, за сприятливих умов безпеки аеропорт у Львові може стати стартовою точкою для поступового відновлення авіасполучення.

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