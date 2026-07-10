Популярна авіакомпанія скасувала рейс через витівку членів екіпажу перед вильотом

Кількох членів екіпажу авіакомпанії відсторонили від роботи

Рейс British Airways скасували після того, як члени екіпажу "напилися в барі" готелю за кілька годин до запланованого вильоту. Про це повідомляє The Independent.

Рейс BA254 із Бриджтауна, столиці Барбадосу, до лондонського аеропорту Хітроу було скасовано 5 липня, через що були зірвані плани на подорож для близько 330 пасажирів. Це сталося через те, що члени екіпажу влаштували "вечірку з горілкою та пивом". Видання стверджує, що одну зі стюардес знудило, а її колега знепритомнів. Кількох членів екіпажу British Airways відсторонили від роботи на час проведення розслідування.

Інцидент стався в готелі формату "все включено" на узбережжі океану, який користується популярністю серед молодят. Назву готелю не розкривають. Його постояльці зняли членів екіпажу на відео. Один із них, як стверджується, заявив:

Відео дня

Ми - екіпаж British Airways. І що з того?

"Ми очікуємо від наших екіпажів дотримання найвищих стандартів поведінки та терміново розслідуємо цей інцидент", - заявили у British Airways.

Неприємний випадок стався на тлі потенційних фінансових труднощів. У травні материнська компанія British Airways – IAG – попередила, що її прибуток скоротиться. Через конфлікт навколо Ірану вона очікує, що витрати на пальне будуть приблизно на 2 млрд євро більшими, ніж планувалося.

Генеральний директор IAG Луїс Гальєго заявив, що компанія не очікує "жодних перебоїв упродовж літнього сезону" з постачанням авіаційного пального, однак попередив про зростання витрат.

Раніше Гальєго зазначив, що British Airways адаптується до невизначеності, спричиненої подорожчанням пального, вживаючи "необхідних заходів щодо прибутковості, витрат і місткості перевезень". За його словами, усім авіакомпаніям необхідно підвищувати ціни на квитки, щоб пом'якшити вплив зростання вартості пального, яке становить приблизно чверть їхніх загальних витрат. Топ-менеджер додав, що у компанії впевнені в обраній бізнес-моделі.

Після повідомлення компанії про те, що цього року її витрати на пальне сягнуть 9 млрд євро, акції IAG на початку п’ятничних торгів подешевшали на 4%.

Авіаперевезення – останні новини

Раніше британська авіакомпанія beOnd, яка позиціонує себе як перший у світі перевізник, що спеціалізується виключно на "розкішних подорожах", анонсувала нові рейси на Мальдіви. Як писав Euronews Travel, з грудня 2026 року заможні мандрівники зможуть літати на ці острови в Індійському океані з Лондона та Парижа.

Повідомлялося також, що американська United Airlines представила нову послугу Relax Row. Вона дозволяє пасажирам економкласу забронювати окремий ряд із трьох крісел, які можна трансформувати в диван-ліжко.

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