Трамп оголосив торговельний бойкот одній з найбільших країн Європи

Трамп оголосив "поганими людьми" цілу європейську націю.

Президент США Дональд Трамп наказав припинити всю торгівлю з Іспанією, яку він вважає "жахливим партнером" у НАТО. Про це пише The Telegraph.

Зазначається, що у середу Трамп наказав міністру фінансів Скотту Бессенту припинити торгівлю з цією країною, звинувативши її у недостатньому внеску в оборонний альянс.

"Іспанія – жахливий партнер у НАТО. Вони не беруть участі. Вони не платять. Я не хочу мати нічого спільного з Іспанією. Будь ласка, припиніть всю торгівлю з Іспанією, включаючи візити", - сказав президент США, виступаючи на прес-конференції в Туреччині.

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Раніше Трамп вже неодноразово критикував Іспанію, уряд якої відмовляється підвищувати витрати на власну оборону до 5% ВВП - цілі, про яку країни НАТО домовилися ще рік тому. Крім того, соціалістичний уряд країни заборонив США використовувати повітряний простір та військові бази Іспанії для війни з Іраном.

"Іспанія ні на що не погоджується, і ви не повинні на них зважати. Я не хочу з ними торгувати, гаразд?" – сказав Трамп, звертаючись до Бессента, який відповів: "Так, сер".

"Зробіть це негайно, навіть не розмовляйте з ними. Вони безнадійні. Вони погані люди. Вони заробляють так багато грошей з нами, і ми побачимо, що вони зароблятимуть набагато менше. Я не хочу мати з ними жодних справ", - додав президент США.

В іспанському уряді заявили, що вони не переймаються щодо цих заяв Трампа, адже Іспанія є частиною митного союзу в рамках ЄС, тож виключити її одну з торгівлі не вийде.

Інші нещодавні заяви Трампа

Як писав УНІАН, днями Трамп заявив, що напруженість у відносинах із НАТО почалася через конфлікт навколо Гренландії, коли США хотіли встановити контроль над островом, а Данія відмовилася. Він підкреслив, що саме цей епізод став початком охолодження з союзниками.

Окремо Трамп різко розкритикував НАТО за відмову підтримати США у протистоянні з Іраном. Зокрема його розлютило небажання європейців надавати свої бази, повітряний простір і кораблі. Трамп назвав це глибоким розчаруванням, яке залишить слід у відносинах.

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