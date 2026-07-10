Круїзному лайнеру ЛГБТК заборонили заходити до Єгипту

Раніше аналогічна відмова була від Туреччини під час круїзу "Афіни – Венеція".

Круїзний лайнер The Scarlet Lady, орендований туристичною компанією Atlantis Events, яка спеціалізується на подорожах для представників ЛГБТК+ спільноти, не отримав дозволу на захід до єгипетського порту. Як повідомляє Daily Mail, це сталося лише через кілька днів після того, як Туреччина також відмовила судну у заході до своїх портів.

Про скасування стоянки близько двох тисяч пасажирів дізналися вранці, коли під дверима їхніх кают з'явилося офіційне повідомлення. Причини рішення єгипетська сторона не пояснила.

Президент і генеральний директор Atlantis Events Річ Кемпбелл заявив, що така новина стала несподіванкою як для компанії, так і для самих туристів. За його словами, рано-вранці операторів повідомили, що The Scarlet Lady не дозволять увійти до територіальних вод Єгипту, тому запланований захід до Александрії було скасовано.

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Кемпбелл зазначив, що багато пасажирів із нетерпінням чекали саме цього пункту маршруту. Він нагадав, що аналогічний круїз компанія успішно виконала торік без жодних проблем, тому нинішня відмова стала несподіваною. За його словами, команди Atlantis Events і Virgin Voyages доклали максимум зусиль, щоб стоянка в Александрії все ж відбулася.

Після відмови Туреччини маршрут довелося змінювати

Єгипет мав стати новою зупинкою після того, як Туреччина відмовилася приймати лайнер під час круїзу "Афіни – Венеція", організованого спеціально для ЛГБТК+-туристів.

Судно вирушило в рейс 5 липня і мало відвідати курортне місто Кушадаси на узбережжі Егейського моря та Стамбул. Проте турецька влада заявила, що лайнер був зафрахтований групами, чия поведінка, на їхню думку, "не відповідає структурі суспільства та моральним цінностям країни".

У заяві також зазначалося, що запланований візит викликав значний суспільний резонанс, тому місцева влада виключила можливість проведення подібного заходу.

В Єгипті гомосексуальність не заборонена, але тема залишається табуйованою

Хоча одностатеві стосунки в Єгипті формально не є незаконними, суспільство залишається доволі консервативним. У країні регулярно застосовуються закони про "аморальну поведінку" та "розпусту", які можуть використовуватися для переслідування представників ЛГБТК+.

Подібна ситуація й у Туреччині: гомосексуальність там легальна, однак влада неодноразово демонструвала консервативне ставлення до ЛГБТК+-спільноти. Президент Реджеп Таїп Ердоган неодноразово публічно виступав із критикою представників цієї спільноти.

Замість Єгипту лайнер вирушить до Чорногорії

У Virgin Voyages заявили, що були надзвичайно розчаровані рішенням єгипетської влади, яке стало відомим лише за кілька годин до запланованого заходу в порт.

У компанії наголосили, що аналогічний маршрут торік був виконаний без будь-яких труднощів, а тепер, щоб не зіпсувати подорож пасажирам, лайнер вирушить до міста Котор у Чорногорії.

На борту The Scarlet Lady перебувають близько 2 000 туристів. Приблизно 1 100 із них – громадяни США, решта приїхали з Великої Британії, Австралії, Канади та інших країн.

Американський блогер Ренді Словачек, який подорожує на борту лайнера, зазначив, що за 36 років існування Atlantis Events компанія ніколи не стикалася із забороною заходу до порту. За його словами, тепер це сталося двічі протягом одного тижня. Він припустив, що широкий резонанс після відмови Туреччини міг вплинути й на рішення єгипетської влади.

Блогер запевнив, що пасажири не втратили гарного настрою. За його словами, вони продовжують відпочинок, незважаючи на зміни маршруту.

Словачек також розповів, що багато туристів спеціально лягли спати раніше, аби зранку вирушити на екскурсії до пірамід та інших пам'яток Єгипту.

Позиція Atlantis Events

Коментуючи відмову Туреччини, президент Atlantis Events Річ Кемпбелл заявив телеканалу CNN, що був шокований таким рішенням.

За його словами, особливе занепокоєння викликає той факт, що країна фактично почала обирати, яких туристів вона готова приймати, а яких – ні.

Кемпбелл наголосив, що за всю 36-річну історію компанії вперше судну відмовили у заході до порту саме через те, ким є його пасажири.

На сайті Atlantis Events повідомляється, що після заборони Туреччини маршрут був оперативно змінений. Спочатку планувалося додати стоянку в Александрії з екскурсіями до Каїра та нового Великого Єгипетського музею, а також зупинку на грецькому острові Крит у порту Іракліон. Однак після відмови Єгипту маршрут довелося переглянути повторно.

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