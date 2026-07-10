Новий F-47 здивував навіть інженерів: у чому секрет його дизайну

Експерти пояснили, чому F-47 від Boeing отримав незвичну конструкцію та які переваги вона може дати у майбутніх війнах.

Вірусне відео із загадковим літаком, нібито знятим поблизу Зони 51, викликало жваві суперечки серед авіаційних експертів. Багато хто припускає, що на кадрах може бути прототип американського винищувача шостого покоління Boeing F-47.

Найбільше здивування викликала його незвична форма, яка кардинально відрізняється від концепцій, що роками демонструвалися для програми Next Generation Air Dominance (NGAD), пише TWZ.

Більшість експертів очікували побачити безхвостий літак із великим дельтаподібним крилом, подібний до перспективних китайських винищувачів нового покоління. Однак можливий F-47 отримав довгий лопатоподібний ніс, передні крила-"качки" та стрілоподібні задні крила, що стало несподіванкою навіть для фахівців.

Відео дня

TWZ проаналізувало конструкцію літака разом із колишнім інженером Northrop Дерольдом Каммінгсом, який свого часу працював над створенням YF-23 Black Widow – конкурента майбутнього F-22 Raptor.

Чому Boeing відмовився від класичної схеми

За словами Каммінгса, під час створення сучасного винищувача конструктори постійно шукають компроміс між малопомітністю, аеродинамікою, місткістю паливних баків, розташуванням шасі та внутрішніх відсіків для озброєння.

Саме тому зовнішній вигляд літака часто визначається не естетикою, а необхідністю максимально зменшити радіолокаційну помітність і водночас забезпечити потрібні льотні характеристики.

Експерт вважає, що незвична форма F-47 могла стати результатом саме такого балансу.

Навіщо винищувачу "качки"

Однією з головних особливостей можливого F-47 стали передні горизонтальні поверхні – так звані "качки". Вони забезпечують додаткову стійкість і маневреність, особливо на великих кутах атаки.

Хоча раніше подібні елементи вважалися небажаними для літаків-невидимок через збільшення радіолокаційної помітності, сучасні технології могли дозволити Boeing мінімізувати цей недолік.

На думку Каммінгса, така схема нагадує експериментальний літак Boeing X-36, який ще у 1990-х роках демонстрував можливості безхвостої конструкції з високою маневреністю.

Дальність могла стати головним пріоритетом

Ще одним фактором, який міг вплинути на дизайн літака, стала необхідність значно збільшити бойовий радіус.

За офіційними даними ВПС США, F-47 повинен мати бойовий радіус понад 1000 морських миль – суттєво більше, ніж F-22 або F-35.

Досягти таких характеристик можна лише за рахунок великого запасу пального та нових адаптивних двигунів, які здатні змінювати режим роботи під час польоту, поєднуючи економічність і високу швидкість.

Відсіки для ракет визначають форму літака

Каммінгс наголошує, що проектування винищувача починається саме з внутрішніх відсіків для озброєння.

Конструкторам необхідно розмістити ракети, шасі, паливні баки та повітрозабірники таким чином, щоб літак залишався максимально малопомітним і водночас не втрачав льотних характеристик.

Саме тому навіть незначна зміна типу ракет може вплинути на всю геометрію планера.

F-47 може керувати бойовими дронами

Очікується, що винищувач нового покоління працюватиме не самостійно, а разом із безпілотниками Collaborative Combat Aircraft (CCA).

Через це літак може нести менше власного озброєння, покладаючи частину бойового навантаження на дрони-супутники.

Деякі експерти навіть припускають, що в майбутньому може з'явитися двомісна версія F-47, де другий член екіпажу відповідатиме саме за керування безпілотниками.

Остаточний вигляд літака поки що залишається загадкою

Попри вірусне відео, жодного офіційного підтвердження, що на кадрах справді зображений F-47, поки немає.

Водночас оприлюднені раніше концепти ВПС США та Boeing мають чимало спільних рис із літаком на записі, тому експерти не виключають, що саме так може виглядати майбутній американський винищувач шостого покоління.

Перший політ F-47 ВПС США планують провести у 2028 році, а на озброєння літак має надійти на початку 2030-х років.

Останні новини про F-47

Як повідомляв УНІАН, у ВПС США заявили, що розробка винищувача шостого покоління F-47 йде за графіком. Перший політ літака запланований на 2028 рік.

Генерал Дейл Вайт, який курирує критично важливі системи озброєння літака, заявив журналістам, що розробка "йде добре".

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