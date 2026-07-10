Xiaomi показала новий 'планшетофон' з екраном 7 дюймів і величезною батареєю (фото)

Xiaomi призначила на 14 липня презентацію бюджетної серії Redmi Note 17, яка включатиме дві моделі – 17 і 17 Pro. Разом із цим виробник показав рендери базової моделі та підтвердив ключові особливості.

Судячи з тизерів, головною особливістю смартфона стане 7-дюймовий OLED-екран із частотою оновлення 120 Гц. Діагональ у 7 дюймів виводить пристрій за межі звичних смартфонів, які обмежуються 6,9 дюйма. Такі гібриди називають фаблетами або планшетофонами.

Виробник заявляє, що панель забезпечує яскравість до 1200 ніт у повноекранному режимі, також заявлені фірмові технології захисту зору.

Відео дня

Xiaomi показала новий 'планшетофон' з екраном 7 дюймів і величезною батареєю (фото)

Ще однією сильною стороною Redmi Note 17 стане акумулятор ємністю 8000 мАг. Він підтримуватиме дротову зарядку потужністю 45 Вт, а також зворотну дротову зарядку на 22,5 Вт, що дасть змогу заряджати інші пристрої.

Разом із технічними характеристиками компанія представила новий колір смартфона – Meteor Purple ("Метеоритний фіолетовий"). Задня панель виконана з декоративним візерунком, що нагадує сліди метеорного дощу на нічному небі.

Xiaomi показала новий 'планшетофон' з екраном 7 дюймів і величезною батареєю (фото)

Раніше стало відомо, що всередині Redmi Note 17 буде встановлено процесор Snapdragon 6s Gen 4, тоді як Redmi Note 17 Pro оснастять більш продуктивним Snapdragon 6 Gen 5. Також "прошка" отримає акумулятор ємністю 9000 мАг.

А вже у вересні компанія представить флагманську лінійку Xiaomi 18 Pro. Причому, якщо вірити чуткам, базову модель перенесуть на 2027 рік.

Вас також можуть зацікавити новини: