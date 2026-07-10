Xiaomi показала новий 'планшетофон' з екраном 7 дюймів і величезною батареєю (фото)

Пристрій буде представлено вже 14 липня разом із Redmi Note 17 Pro.

Xiaomi призначила на 14 липня презентацію бюджетної серії Redmi Note 17, яка включатиме дві моделі – 17 і 17 Pro. Разом із цим виробник показав рендери базової моделі та підтвердив ключові особливості.

Судячи з тизерів, головною особливістю смартфона стане 7-дюймовий OLED-екран із частотою оновлення 120 Гц. Діагональ у 7 дюймів виводить пристрій за межі звичних смартфонів, які обмежуються 6,9 дюйма. Такі гібриди називають фаблетами або планшетофонами.

Виробник заявляє, що панель забезпечує яскравість до 1200 ніт у повноекранному режимі, також заявлені фірмові технології захисту зору.

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Ще однією сильною стороною Redmi Note 17 стане акумулятор ємністю 8000 мАг. Він підтримуватиме дротову зарядку потужністю 45 Вт, а також зворотну дротову зарядку на 22,5 Вт, що дасть змогу заряджати інші пристрої.

Разом із технічними характеристиками компанія представила новий колір смартфона – Meteor Purple ("Метеоритний фіолетовий"). Задня панель виконана з декоративним візерунком, що нагадує сліди метеорного дощу на нічному небі.

Раніше стало відомо, що всередині Redmi Note 17 буде встановлено процесор Snapdragon 6s Gen 4, тоді як Redmi Note 17 Pro оснастять більш продуктивним Snapdragon 6 Gen 5. Також "прошка" отримає акумулятор ємністю 9000 мАг.

А вже у вересні компанія представить флагманську лінійку Xiaomi 18 Pro. Причому, якщо вірити чуткам, базову модель перенесуть на 2027 рік.

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