У Києві прощаються з полеглим воїном та медійником Іваном Трембовецьким

Іван Трембовецький захищав Україну з 2014 року, воював за Донецький аеропорт, служив у ГУР та батальйоні безпілотних систем "Чорний сокіл".

У Києві попрощаються із захисником України, колишнім випусковим редактором телеканалу ТЕТ Іваном Трембовецьким (позивний Юнга). Воїн загинув 5 липня під час виконання бойового завдання на Сумському напрямку.

Іван Трембовецький став на захист України ще у 2014 році. У лавах 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України він брав участь у боях за Дебальцеве та Піски, а також обороняв Донецький аеропорт.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії військовий знову повернувся до лав захисників України. Протягом останніх трьох років він проходив службу у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Згодом Іван Трембовецький перевівся до 238-го окремого батальйону безпілотних систем "Чорний сокіл" 8-го армійського корпусу Десантно-штурмових військ, де виконував бойові завдання на Сумському напрямку. Життя захисника обірвалося 5 липня.

Після церемонії прощання у Михайлівському Золотоверхому соборі та вшанування пам'яті на Майдані Незалежності Героя поховають на Лісовому кладовищі в Києві.

У Івана Трембовецького залишилися дружина та двоє доньок. Підтримати родину можна за реквізитами:

Банка: https://send.monobank.ua/jar/8eckaiJqt3

Номер картки Банки: 4874100030039393