Названо найбільш надійні та ненадійні моделі жорстких дисків у 2026 році

Найкращі показники надійності продемонстрували сучасні гелієві HDD ємністю 22, 24 та 26 ТБ.

Хмарний провайдер Backblaze опублікував свіжий звіт надійності жорстких дисків за підсумками першого кварталу 2026 року. Аналіз охоплює близько 341 тисячу накопичувачів різних брендів й дозволяє оцінити їхній річний коефіцієнт відмов (AFR).

Згідно зі звітом, середній показник AFR за підсумками кварталу склав 1,24%, що вище, ніж у попередньому кварталі, коли він сягав 1,13%, але й нижче за аналогічний період минулого року – 1,42%.

Найкращі показники надійності продемонстрували сучасні гелієві HDD ємністю 22 ТБ, 24 ТБ та 26 ТБ. Серед найбільш стабільних моделей виявилися накопичувачі лінійок Toshiba MG та WD Ultrastar DC, які показали мінімальну кількість відмов під час тривалої експлуатації.

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Водночас найпроблемнішими у статистиці Backblaze стали жорсткі диски Seagate Exos ємністю 10 і 14 терабайтів – моделі ST10000NM0086 та ST14000NM0138. Та й загалом пристрої цього виробника виявилися найменш надійними за підсумками останніх трьох років.

Звіти Backblaze про надійність жорстких дисків публікуються раз на квартал на основі даних, зібраних у власних дата-центрах. Ця статистика вважається одним із наймасштабніших і найавторитетніших незалежних джерел інформації про надійність жорстких дисків (HDD).

Раніше в мережі звернули увагу, що слідом за оперативною пам'яттю та SSD підскочили ціни на HDD. Якщоще недавно жорсткий диск 3,5 коштував близько 50–70 доларів, то зараз за аналогічну модель доведеться віддати понад 100 доларів.

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