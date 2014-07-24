Російські ЗМІ: Український Ан-26 з пораненими військовиками вилетів з Ростова

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на представника прикордонного управління ФСБ Росії по Ростовській області Василя Малаєва.

«В даний час літак з пораненими вилетів до Ростова-на-Дону в Одесу», - сказав він.

Читайте такожЗ полону терористів звільнили чотирьох військовослужбовців з Ужгорода та Чернівців - депутатЩе один загиблий раніше був переданий Україні. У лікарнях Ростовської області залишаються ще четверо поранених військових, які перебувають у важкому стані. Передбачається, що їх можуть транспортувати в Україну у п'ятницю.

Всього за минулий тиждень в Росію було вивезено 24 українських військових, двоє з них померли.