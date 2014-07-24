Важливо не допустити появи в Україні свого сектора Газа - Яків дов Блайх

Про це головний рабин заявив в інтерв'ю журналу "Новое время".

"Головний урок - не мовчати, коли люди у вас стріляють, треба відповідати. Коли лікар вирізає пухлину, він не каже - "ой-вей, кров", він розуміє, що пухлину треба вирізати і працює до кінця. Важливо не допустити появи в Україні свого сектора Газа", - говорить Блайх.

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Будучи одним з лобістів України в Америці, Блайх переконаний, що США готові надавати технічну допомогу Україні.

"Я впевнений, що коли вирішиться проблема тероризму, економічні можливості України будуть не тільки розширені, але й усіляко підтримані США, в тому числі матеріально", - сказав рабин.