В аеропорту Талліна затримали журналістів російського телеканалу «Звезда»
00:29, 26 липня 2014Політика
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Журналістів російського телеканалу «Звезда» затримали в аеропорту Таллінна.
співробітники ТК «Звезда» прилетіли до Естонії, щоб висвітлювати щорічну зустріч ветеранів дивізії СС / commons.wikimedia.org
Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы» з посиланням на представників телеканалу, Максима Гриценка і В’ячеслава Амілютіна зупинили на прикордонному контролі.
За словами редакції, співробітники ТК «Звезда» прилетіли до Естонії, щоб висвітлювати щорічну зустріч ветеранів дивізії СС.
Як повідомляється, у репортерів відібрано речі.
Вийти на зв`язок з редакцією їм не дають, підкреслюють представники телеканалу.
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