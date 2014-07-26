В аеропорту Талліна затримали журналістів російського телеканалу «Звезда»

00:29, 26 липня 2014
Політика
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Журналістів російського телеканалу «Звезда» затримали в аеропорту Таллінна.

Таллинн аэропорт / commons.wikimedia.org


Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы» з посиланням на представників телеканалу, Максима Гриценка і В’ячеслава Амілютіна зупинили на прикордонному контролі.

За словами редакції, співробітники ТК «Звезда» прилетіли до Естонії, щоб висвітлювати щорічну зустріч ветеранів дивізії СС.

Як повідомляється, у репортерів відібрано речі.

Вийти на зв`язок з редакцією їм не дають, підкреслюють представники телеканалу.

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