В аеропорту Талліна затримали журналістів російського телеканалу «Звезда»



Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы» з посиланням на представників телеканалу, Максима Гриценка і В’ячеслава Амілютіна зупинили на прикордонному контролі.

За словами редакції, співробітники ТК «Звезда» прилетіли до Естонії, щоб висвітлювати щорічну зустріч ветеранів дивізії СС.

Як повідомляється, у репортерів відібрано речі.

Вийти на зв`язок з редакцією їм не дають, підкреслюють представники телеканалу.