Янукович домовився з Ющенком

Погоджувальна рада Верховної Ради відбудеться завтра об 11.00 з участю Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ на брифінгу для журналістів після засідання фракції Партії регіонів.

«У мене відбулася телефонна розмова з Віктором ЮЩЕНКОМ і ми домовилися, що завтра відбудеться погоджувальна рада з його участю. Я теж дав згоду», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Лідер Партії регіонів також повідомив, що в ході засідання фракції було затверджено пакет вимог з 11-ти пунктів, після виконання яких діяльність ВР буде розблоковано. В.ЯНУКОВИЧ не уточнив, які саме вимоги висунуто, зазначивши, що вони будуть оприлюднені пізніше.

«Наша вимога для проведення погоджувальної ради – відсутність камер, щоб не влаштовувати шоу. Такі переговори мають проходити в кабінетній обстановці», - пояснив він.

На думку лідера Партії регіонів, проведення сьогодні круглого столу свідчить про те, що «готувалося чергове шоу з участю Юлії, яке ми не дозволимо зробити. Таке шоу ми спостерігаємо вже півроку», - зазначив він.

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що Партія регіонів зацікавлена у відновленні роботи Верховної Ради. «Ми підтримали ініціативу ЮЩЕНКА. Але, можливо, як це часто буває, Президент не знає, як його ініціативи виконують виконавці. Він (В.ЮЩЕНКО – УНІАН) не володіє інформацією, що в залі, в якому проводився круглий стіл, перебували люди, підготовлені для шоу. Таких дивідендів ми нікому давати не будемо», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.