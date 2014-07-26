Я обираю Нацгвардію: депутат Стець обіцяє скласти мандат
23:37, 26 липня 2014Політика
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Наступного сесійного тижня керівник Управління інформаційної безпеки Нацгвардії Юрій Стець напише заяву про складання депутатських повноважень.
Юрій Стець хоче скласти мандат / Фото УНІАН
Про це він заявив в ефірі 5 каналу.
«У наступний сесійний тиждень я напишу заяву Турчинову про складання з себе депутатських повноважень. Я обираю Нацгвардію. По факту, я там більше часу перебуваю на фронті, ніж у Києві», - заявив Стець.
Юрій Стець очолив управління інформаційної безпеки Нацгвардії 29 червня. Його завданням є "інформаційні потоки та комунікації, взаємодія та оперативне управління інформаційними потоками в режимі бойової обстановки, обробка та інтерпретація інформації, що надходить для вироблення оперативних управлінських рішень".
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