Я обираю Нацгвардію: депутат Стець обіцяє скласти мандат

Про це він заявив в ефірі 5 каналу.

«У наступний сесійний тиждень я напишу заяву Турчинову про складання з себе депутатських повноважень. Я обираю Нацгвардію. По факту, я там більше часу перебуваю на фронті, ніж у Києві», - заявив Стець.

Юрій Стець очолив управління інформаційної безпеки Нацгвардії 29 червня. Його завданням є "інформаційні потоки та комунікації, взаємодія та оперативне управління інформаційними потоками в режимі бойової обстановки, обробка та інтерпретація інформації, що надходить для вироблення оперативних управлінських рішень".