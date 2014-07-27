МОЗ: серед викрадених терористами дітей 16 немовлят

Про це повідомляє прес-служба міністерства здоров'я України.

"За оперативною інформацією, група терористів з так званої «ЛНР» сьогодні близько 17:15 год. викрали з дитячого будинку м.Луганськ 61 дитину, з них 16 – до року, та без відповідних дозвільних документів двома автобусами намагаються вивезти їх до Російської Федерації. Усі діти потребують постійного медичного нагляду", - заявили у міністерстві.

Серед заручників також перебуває 19 співробітників інтернату, у тому числі головний лікар.

Читайте такожТерористи тримають у заручниках 90 дітей-сиріт віком до 4 років"Інформацію про цей кричущий злочин вже доведено до відома іноземних держав та міжнародних організацій. Зокрема, МЗС України негайно звернулося з нотою до Російської Федерації з категоричною вимогою не допустити незаконного вивезення українських дітей-сиріт в Росію", - повідомили у МОЗ.

МОЗ України спільно з МЗС закликає міжнародне співтовариство докласти усіх можливих зусиль з тим, щоб змусити терористів негайно відпустити українських дітей-сиріт та не робити їх заручниками злочинної терористичної діяльності, сказано наприкінці заяви.