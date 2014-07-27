У Донецькій області за добу в ході бойових дій поранено 16 осіб – ОДА

Про це УНІАН повідомили в департаменті охорони здоров'я Донецької обласної державної адміністрації, уточнивши, що такі дані ОДА надано станом на 12.00 неділі, 27 липня.

За даними департаменту, по допомогу до медичних установ регіону за добу звернулися 16 осіб із різними пораненнями.

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Як повідомляв УНІАН, у Донецькій області триває антитерористична операція проти проросійських бойовиків.