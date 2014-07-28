Постачання 72-ї механізованої і 79-ї аеромобільної бригад відновлено, заявляють у штабі АТО

"Ситуація з постачанням продовольством, водою і боєприпасами, в якій опинилися у ході боїв 72-ї механізованої бригада і 79-й аеромобільна бригада, залишається надзвичайно складною. Не зважаючи на це, наші військовослужбовці продовжують мужньо тримати оборону", - йдеться у повідомленні. Читайте такожУкраїнські військові розповіли про критичне становище військовослужбовців у районі Ізвариного

Штаб АТО раніше вже рапортував про те, що найактуальніша проблема забезпечення обох даних підрозділів ЗС України вирішена.

На даний час командування обох бригад відзвітувало про те, що в обидві бригади доправлено необхідний запас продовольства, води, медикаментів і боєприпасів.