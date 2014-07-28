Електронні технології в АП запровадять в середині серпня - заступник глави АП

"Впровадження інформаційних технологій (в Адміністрації президента - УНІАН) дозволить взаємодіяти не папером, а електронним методом... У нас має бути портал для взаємодії, де відстежуються документи з коментарями, те, як працює бізнес в Україні, громадські організації та низка державних структур. До середини серпня", - сказав він.

Шимків також відзначив, що важливо на даний момент запустити в АП електронний документообіг.

"Далі необхідно запустити електронний документообіг. Що це означає? Всі документи на папірчиках будуть в електронній формі", - сказав Шимків. "Це ті речі, якими ми в житті звикли користуватися. Це має перетворитися на корпоративну систему. Це необхідно нам сьогодні для ефективної роботи", - сказав він.

Читайте такожУ АП збираються скоротити 20% штату й ввести іспит для співробітників

Як повідомляв УНІАН, 9 липня президент України Петро Порошенко призначив заступником глави Адміністрації президента Дмитра Шимківа, який раніше працював генеральним директором «Microsoft Україна». Він має займатися розробкою єдиної платформи, що відповідає за здійснення реформ в Україні.

Раніше Шимків заявив, що він займатиметься реформуванням АП і своїм прикладом хоче продемонструвати, як потрібно ефективно реформувати державну установу. Він вважає, що потрібно провести серйозні кадрові зміни у держслужбах, тому що від людей, які працюють там, залежить, чи виконуватимуться закони.