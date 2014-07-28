Міжнародні експерти знов не потрапили до місця катастрофи Boeing-777

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну заяву озвучив голова міжнародної місії Пітер Яп Альберсберг.

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"Сьогодні вранці в тісній кооперації з ОБСЄ команда з 38 нідерландських і 12 австралійських експертів вдруге прибули на місце катастрофи в східну Україну, щоб дослідити ділянку, і вперше - для пошуку останків загиблих та їхніх речей", - заявив він.

"На жаль, не було доступу до місця катастрофи через стрілянину біля Шахтарська. Після консультацій з ОБСЄ команда вирішила повернутися в Донецьк. Експерти і я дуже розчаровані, що ми не змогли потрапити на місце катастрофи знов", - повідомив глава місії. "Це неприємно, що доводиться чекати, щоб зробити роботу, яку прийшли зробити. У той же час, ми потребуємо гарантій безпеки для наших людей", - зазначив він.

За його словами ОБСЄ в даний час намагається полегшити доступ до місця катастрофи шляхом консультацій зі сторонами конфлікту.

Також він зазначив, що "міністр закордонних справ Нідерландів Франс Тиммерманс, і його австралійська колега Джулія Бішоп, були сьогодні в Києві і роблять все можливе на дипломатичному рівні, щоб зробити цю місію успішною".

"Ми збираємося спробувати отримати доступ до катастрофи завтра, якщо дозволить ситуація з безпекою, ми зробимо відповідну оцінку вранці", - запевнив Пітер Яп Альберсберг.