Порошенко: Розслідування збиття «Боїнга» є спільним пріоритетом для України, Австралії і Нідерландів

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, про це Петро Порошенко заявив на зустрічі з міністрами закордонних справ Австралії Джулією Бішоп та Нідерландів Франсом Тіммермансом.

Президент висловив подяку за готовність направити в Україну цивільну поліцейську місію, яка дозволить забезпечити безпеку роботи фахівців на місці трагедії.

Читайте такожУкраїнська армія впритул наблизилася до місця аварії Боїнга-777 в Донецькій області

Порошенко висловив сподівання на те, що вже 31 липня Верховна Рада на позачерговому засіданні ратифікує відповідну угоду.

Міністри закордонних справ Австралії та Нідерландів погодилися з президентом України в тому, що ключовим фактором для забезпечення результативності розслідування буде тісна координація усіх зусиль України, Австралії, Нідерландів, інших держав та організацій, залучених до цього розслідування.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня близько 17.00 за київським часомавіалайнер «Боїнг-777» компанії Malaysia Airlines був збитий проросійськими бойовиками, ймовірно, з використанням установки зенітно-ракетного комплексу «Бук».

За даними авіакомпанії Malaysia Airlines, на борту збитого «Боїнгу» перебували 192 громадянина Нідерландів, 44 громадянина Малайзії. Також у літаку перебували 27 громадян Австралії й 12 індонезійців; 10 громадян Великої Британії. Серед пасажирів також були 4 німці, 4 бельгійці, 3 філіппінці, 1 канадець і 1 новозеландець.

24 липня Україна делегувала розслідування катастрофи літака Boeing-777 «Малайзійських авіаліній» Нідерландам.

25 липня міністри закордонних справ України та Австралії Павло Клімкін та Бішоп підписали угоду про направлення австралійського персоналу до України у зв’язку з падінням літака «Боїнг-777» «Малайзійських авіаліній».

26 липня в Україну прибула група у складі 40 голландських поліцейських.

Також влада Австралії має намір надіслати в Україну для охорони місця роботи експертів, які розслідують причини та обставини катастрофи пасажирського авіалайнера, понад 100 поліцейських.