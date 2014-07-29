Головою ОДА Миколаєва призначено Вадима Мерікова

Порошенко призначив Мерікова головою Миколаївської облдержадміністрації.

Президент України Петро Порошенко призначив Вадима Мерікова головою Миколаївської обласної державної адміністрації. Читайте такожМеру Миколаєва надіслали голову собаки й гранату Відповідний указ від 28 липня розміщено на сайті глави держави. Іншим своїм указом Порошенко звільнив із відповідної посади Миколу Романчука.

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