Поранена на Донбасі польська журналістка перебуває у важкому стані - медики

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор військово-медичного департаменту Міністерства оборони України полковник медичної служби Віталій Андронатій.

За його словами, у журналістки - травми хребта, але спинний мозок не ушкоджений. “Їй також зробили оперативне втручання на органах черевної порожнини. На сьогодні, стан стабільний. Гелікоптером разом з іншими пораненими військовослужбовцями журналістку доставили у харківський військово-клінічний центр. Військові лікарі її прооперували, стабілізували стан і зараз їй нічого не загрожує”, - сказав Андронатій.

Він поінформував, що найближчими днями Залевську евакуюють реанімобілем до Києва, в Інститут нейрохірургії ім. Ромоданова.

Андронатій вважає, що необхідності перевезення журналістки до Польщі немає. “Рівень українських лікарів не гірший, ніж у інших країнах”, - наголосив Андронатій.

Як повідомляв УНІАН, 27 липня прес-центр АТО повідомив, що терористи обстріляли автомобіль журналістів Еспрессо ТВ, в результаті якого було важко поранено польську журналістку, яка поверталася із зони проведення операції разом з українськими військовими.

За даними Еспрессо ТВ, журналістка зазнала серйозних ушкоджень, серед яких - вогнепальне поранення та перелом хребта.

Польський телеканал Republika, з яким співпрацювала журналістка, повідомляв, що вона працює в Україні від початку масових акцій протесту у листопаді 2013 року та останнім часом займалася теж питаннями гуманітарної допомоги і працювала перекладачем.