Лукашенко погодився, щоб у Мінську проходили переговори щодо України

Про це йдеться в повідомленні прес-служби президента Білорусі.

"Сьогодні, 29 липня, за ініціативи української сторони відбулася телефонна розмова президента Республіки Білорусь Олександра Лукашенка з президентом України Петром Порошенком. Глави держав обговорили низку актуальних питань, що становлять взаємний інтерес", - йдеться в повідомленні.

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У прес-службі повідомили, що президент України звернувся до глави білоруської держави з проханням "залучити Республіку Білорусь в якості майданчика для проведення переговорів за участю всіх зацікавлених сторін для вирішення української кризи".

"Олександр Лукашенко погодився з цією ініціативою", - йдеться в повідомленні.