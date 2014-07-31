Посол України в ООН: У Раді Безпеки Росія не має союзників

Навіть традиційні союзники Росії в Раді Безпеки (РБ) ООН не висловлюються проти України, а навпаки підкреслюють важливість територіальної цілісності та пошуку мирних рішень.

Про це в інтерв'ю журналу Новое время розповів посол України в Раді Безпеки ООН Юрій Сергєєв.

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"Союзники РФ ситуативні. В РБ у Росії немає союзників. Якщо подивитися на голосування Генеральної асамблеї ООН щодо територіальної цілісності України, то всього лише 11 країн проголосували проти. Це старі союзники РФ - Венесуела, Куба, Нікарагуа, Зімбабве, Судан", - заявив посол.

Також Сергєєв підкреслив, що деякі з тих, хто, ймовірно, повинен був підтримати Росію, цього не зробив.

Повний текст інтерв'ю посла України в РБ ООН читайте в друкованому випуску видання "Новое время страны" 1 серпня.