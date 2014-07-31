Сьогоднішнє засідання ВР відкрито

Журналісти не допущені в сесійну залу, але включений монітор, де відбувається голосування за проведення засідання в закритому режимі.

За дане рішення проголосувало 230 народних депутатів України.Читайте такожСьогодні на позачерговому закритому засіданні Ради нардепи розглянуть питання про відставку Яценюка

Нардеп Олександр Бригинець повідомив, що розгляд питання про відставку прем'єр-міністра Арсенія Яценюка відбудеться у відкритому режимі.

Як передає кореспондент УНІАН, з початку було включена на екран трансляція засідання, але після того, як парламент проголосував за проведення засідання в закритому режимі, трансляцію було вимкнено. Всі журналісти перебувають на третьому поверсі парламенту. Вхід в кулуари парламенту журналістам заборонений.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні відбудеться позачергове засідання парламенту, що проходитиме у закритому режимі.