Юрист: Україна ніколи не повинна забувати, що Крим - це її територія

Україна ніколи не повинна забувати, що Крим - це її територія.

Про це під час круглого столу в рамках проекту «Схід + Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійною службою новин каналу «1+1», сказав Микола Гнатовський, юрист-міжнародник, кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнарожного права КІМО, член Української асоціації міжнародного права.

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