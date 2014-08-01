ЗМІ: Бойовики в Донецьку розстрілюють один одного

Про це повідомляє сайт 62.ua.

Як розповідають очевидці, молодого чоловіка у камуфляжі, на вигляд років 20-ти, який чекав на маршрутку, вбили просто на вулиці.

Читайте такожУ Донецьку новоприбулих терористів розселяють в школах і дитячих садах - РНБОБіля зупинки загальмувала легкова машина, з неї вийшли люди в камуфляжі і балаклавах і вистрілили бойовику з автомата просто в голову.

За словами очевидців, протягом години після вбивства труп все ще лежав на зупинці.