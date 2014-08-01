ЗМІ: Бойовики в Донецьку розстрілюють один одного
17:18, 01 серпня 2014Політика
0 0
У Донецьку на зупинці "вулиця Гірська", неподалік від ринку "Аквілон", сьогодні бойовики ДНР вбили свого "колегу".
REUTERS
Про це повідомляє сайт 62.ua.
Як розповідають очевидці, молодого чоловіка у камуфляжі, на вигляд років 20-ти, який чекав на маршрутку, вбили просто на вулиці.
Читайте такожУ Донецьку новоприбулих терористів розселяють в школах і дитячих садах - РНБОБіля зупинки загальмувала легкова машина, з неї вийшли люди в камуфляжі і балаклавах і вистрілили бойовику з автомата просто в голову.
За словами очевидців, протягом години після вбивства труп все ще лежав на зупинці.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter