РНБО: Російським фермерам дали вказівку зібрати врожай у прикордонній зоні до 3 серпня

Про це повідомляє інформаційно-аналітичний центр Ради національної безпеки та оборони.

"За оперативною інформацією, керівники Бєлгородської, Курської та Брянської областей (РФ) дали вказівку сільгосппідприємствам та фермерам закінчити збирання врожаю до 3 серпня на полях, які розташовані в прикордонній смузі", - сказано в повідомленні.

Крім того, за даними РНБО, Росія і далі продовжує концентрувати війська неподалік від українського кордону.

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В районі Трубчевська також спостерігалось переміщення колони військової техніки, яка складалася з вантажівок та БТРів. Виявлено місце дислокації великого угрупування російських військових в районі н.п. Малинівка та Наумовка Бєлгородської області за 5 км від кордону.

До складу угрупування входять близько 1000 військових, 12 танків Т-72БМ, 52 БТР-80/82А., 12 мінометів різного калібру, 4 ЗРК «Оса», 2 ЗРК 9К35 «Стріла-10» та 2 зенітні установки ЗУ-23.