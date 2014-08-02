МЗС Росії заявляє, що ЄС вже зняв заборону на експорт озброєнь в Україну

Про це йдеться в коментарі МЗС Росії, текст якого є в розпорядженні УНІАН.

«Звернули увагу, що в ході недавнього засідання Євроради в Брюсселі лідери країн-членів ЄС «по-тихому» домовилися про зняття обмежень на експорт до України спорядження, яке може використовуватися «для внутрішніх репресій». Дозволений також експорт військових технологій і устаткування», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що чинні раніше обмеження були запроваджені рішенням Ради ЄС 20 лютого, тобто в період, коли при владі перебував президент Віктор Янукович і коли на Майдані продовжувалося жорстке протистояння між «озброєними націонал-радикалами і фактично беззбройними органами правопорядку» (тоді внаслідок сутичок загинуло більш як 100 осіб, здебільшого цивільні особи – УНІАН).

Читайте такожПісля зняття заборони на продаж високоточної зброї для АТО закуплять безпілотники - Геращенко«Тоді в Євросоюзі визнали неправильним поставляти спецспорядження і озброєння для «режиму Януковича».

Тепер же, незважаючи на продовження нинішньою київською владою військової операції на південному сході країни (АТО проводиться лише в деяких районах Донецької і Луганської областей, термін «південний схід» Росія використовує в пропагандистських цілях - УНІАН), в ЄС визнали за необхідне відновити видачу ліцензій на експорт спецспорядження і військового устаткування в повному обсязі. Зрозуміло, чому ЄС старанно замовчує незаперечні факти обстрілу з території України російської території: перспектива відчути власну причетність до подібних акцій створює, напевно, якийсь дискомфорт у Брюсселі», - йдеться в документі.

Читайте такожЗ території РФ з мінометів обстріляли позиції української армії на ЛуганщиніПри цьому МЗС РФ в черговий раз не згадує про обстріл з території РФ українських військових, що підтверджено як світовою спільнотою, так і лідером терористів, громадянином РФ Ігорем Гіркіним (Стрілецьким).

При цьому МЗС РФ заявляє, що рішення Євроради не лише пройняте «подвійними стандартами», а й іде врозріз з прийнятими самим Євросоюзом правилами контролю за експортом військових технологій і устаткування. Відомо, що ці правила були затверджені рішенням Ради ЄС 8 грудня 2008 р. (2008/944/GFSP) і містять визначення критеріїв, стандартів і «кодексу поведінки», які розглядаються як мінімальні вимоги до регулювання поставок військової продукції.

Читайте такожBBC: Радник Стрєлкова підтвердив страти у Слов’янськуЗокрема, зафіксований у них критерій №3 закликає не видавати ліцензії на експорт військової технології та устаткування, які здатні спровокувати або продовжити збройний конфлікт або посилити існуючу напруженість або конфлікт у країні кінцевого використання. Критерій №2 направлений проти використання одержуваної зброї для репресій всередині країни (сили АТО борються виключно з проросійськими терористами, значна частина яких направлена з РФ. Саме проросійські терористи здійснюють обстріл мирних жителів Донбасу - УНІАН).

«Закликаємо колег з ЄС дотримуватися здорової логіки, а не кон'юнктури і «спонукань» з Вашингтона. Рішення про обмеження поставок озброєнь і спецобладнання до України потрібно було запроваджувати після початку так званої «антитерористичної операції» на Донбасі і в Луганській області. Але і зараз відновити відповідну заборону не пізно», - вважають у МЗС РФ.