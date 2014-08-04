Міжнародні експерти продовжують роботу на місці катастрофи "Боїнга-777"
Спостерігачі від ОБСЄ і група міжнародних експертів продовжують роботу на місці катастрофи малайзійського пасажирського літака «Боїнг-777» у Донецькій області.
Про це йдеться у повідомленні ОБСЄ на сторінці організації в Twitter.
«Сьогодні 8 спостерігачів ОБСЄ, 100 експертів і пошукові собаки продовжують пошуки останків жертв у зоні катастрофи», - йдеться в повідомленні.
В той же час у прес-службі Міністерства регіонального розвитку підкреслили, що фахівці змогли вирушили на місце падіння літака – у район Розсипного, після того, як терористи розблокували рух їхньої колони.
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Як повідомляв УНІАН, 17 липня у небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу «Бук». Все 298 осіб, що були на борту, загинули. Переважна більшість з них - 194 пасажири - були підданими Нідерландів. 43 особи, зокрема всі члени екіпажу, були громадянами Малайзії.
31 липня міжнародним експертам, які прибули з Нідерландів і Австралії, вдалося потрапити на місце катастрофи літака.
3 серпня до Харкова приїхав автомобіль-рефрижератор з останками загиблих, які були знайдені під час обстеження міжнародними експертами 1/5 площі, на якій розкидані уламки літака.