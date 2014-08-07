Меркель хоче допомогти Україні з технікою для охорони кордону - Брок

Про це в інтерв'ю ТСН заявив депутат Європарламенту, голова Комітету закордонних справ ЄП і соратник канцлера Німеччини Ангели Меркель Ельмар Брок.

Що стосується військової підтримки з боку Євросоюзу, Брок вважає, що говорити на цю тему зараз було б неправильним.

"Мета європейців і Америки - досягти політичного і дипломатичного рішення. Військове протистояння закрило б шлях до переговорів", - пояснив євродепутат.

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"Однак ми вважаємо, і Ангела Меркель сама на цьому наполягає, що Україні варто допомогти з технікою, щоб вона мала можливість ефективно контролювати кордон з Росією і припинити поставки зброї і бойовиків", - зазначив Брок.

За його словами, канцлер активно долучається до питань, щоб допомогти Україні технічним оснащенням, щоб збільшити кількість міжнародних спостерігачів ОБСЄ.

"Але ми ні в якому разі не хочемо, щоб цей конфлікт став міжнародним і призвів до такого результату, як у Придністров'ї. Україна такого не хоче, український уряд цього не хоче. Авторитет над всією українською територією, включно з контролем кордонів, повинен залишатися в руках українського уряду", - зазначив Брок.

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Також політик пояснив, чому Німеччина так рішуче відсікає питання членства України в НАТО

. "Зараз говорити про розширення НАТО означало б лити масло у вогонь. Ми хочемо досягти дипломатичного рішення. Тому що за статтею 5 Вашингтонського договору (прийняття України в НАТО - ред.) означало б, що НАТО вступила у війну з Росією. І цього ніхто в світі не може хотіти. Тому що це може призвести до конфронтації з участю ядерної зброї. Тому зараз це питання часу. І український уряд також оголосив, що вступ у НАТО поки що не розглядається", - сказав Брок.