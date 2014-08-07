З Росії завдали 46 ударів із гаубиць по українським прикордонникам, є поранені

Вчора ввечері впродовж години з населеного пункту Моноцький Ростовської області РФ російські військові з гаубиць обстрілювали позиції українського прикордонного загону в районі села Юганівска Луганської області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

«Всього було здійснено 46 пострілів. Серед прикордонників є поранені”, - сказав Лисенко.

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Крім того, він зазначив, що вчора тривали обстріли українських військових з території РФ зі стрілецької зброї, мінометів та «Градів». Зокрема росіяни з мінометів обстріляли блокпост у районі Сабівки, Красного Яра та Андріївки, позиції підрозділів десантників в районі Дякового і піхотинців неподалік села Новоганівка. Крім того, з установок «Град» росіяни обстріляли позиції українських військових в районі Красного Яра і Мар’янівки. Також мінометно-артилерійським вогнем була обстріляна колона піхотинців та десантників поблизу села Лісне.