У мешканців Майдану вилучили велику кількість зброї, російські паспорти та рублі - Кличко

Київській міський голова Віталій Кличко заявляє про вилучення у нинішніх мешканців Майдану великої кількості зброї, російських паспортів та російських грошей.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі мера столиці.

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Зокрема, за словами Кличка, про безпеку на Майдані і мирні наміри його мешканців навряд чи можна говорити, оскільки сьогодні там вилучено велику кількість вогнепальної зброї.

Він зазначив, що протягом кількох тижнів працівники комунальних служб поступово прибирали на Хрещатику та біля Майдану. «Але сьогодні групи людей, які живуть на Майдані, напали на працівників комунальних служб. У них відібрали техніку, закидали камінням. А потім підпалили шини і влаштували безлад в центрі столиці», - сказав мер столиці.

Кличко нагадав, що в зв’язку з цим звернувся до начальника київської міліції з вимогою вжити заходів для захисту киян та працівників комунальних служб. «В ході перевірки на Майдані були знайдені гранатомет, автомати, велика кількість патронів, російські паспорти та російські гроші», - підкреслив столичний голова.

Кличко також наголосив, що тисячі киян звертаються до столичної влади з вимогою навести порядок на Майдані. «Сьогодні наведення порядку на Майдані та забезпечення безпеки кожної людини в країні, і в столиці зокрема, - це ключове завдання. Я впевнений, що міліція повинна навести порядок, щоб більше такі випадки не повторювалися», - підкреслив Кличко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці комунальники намагалися розібрати барикади в центрі Києва. Підтримку їм надавали представники правоохоронних органів.

Водночас "майданівці" підпалили шини, почали кидати у правоохоронців бруківку, спровокувавши сутички.

За даними київської влади, кілька працівників комунальних служб зазнали тілесних ушкоджень. Було пошкоджено 7 одиниць техніки Укравтодору

Близько 11.00 сутички на Майдані Незалежності припинилися. Комунальники і пожежна техніка покинули Хрещатик.

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Водночас близько 16-ї години на Європейську площу Києва знову прибула комунальна техніка, до якої згодом підійшли близько 10 мешканців Майдану.

Після дискусії із мешканцями Майдану один із комунальників зазначив, що ними прийнято рішення від'їхати з Європейської площі, оскільки представники Майдану погрожують спалити їхню техніку.

Проте суперечки продовжувалися. «Майданівці» відібрали у комунальників автобус.