Мешканці Майдану відібрали у комунальників автобус на Європейській площі

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, в той час, як комунальна техніка за наполяганнямлюдей, котрі прийшли з Майдану, почала виїжджати з Європейської площі, кілька чоловіків у камуфляжі сперечалися із комунальниками, наголошуючи, що їм потрібен автобус нібито для перевезення поранених та іншої допомоги у зоні АТО.

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Один із чоловіків у камуфляжі зазначив, що він є представником антикорупційного комітету Майдану.

Він також сказав, що цей автобус комунальники нібито віддали добровільно.

Таким чином, відібравши автобус, «майданівці» поїхали на ньому у сторону Майдану.

За деякою інформацією, на сьогодні це вже третя одиниця техніки, яку за сьогодні мешканці Майдану відібрали у комунальників.

Як повідомляв УНІАН, близько 16-ї години на Європейську площу Києва знову прибула комунальна техніка, до якої згодом підійшли близько 10 мешканців Майдану.

За словами представників комунальних служб, наразі проводяться переговори щодо можливості подальшого розбирання барикад.

Після дискусії із мешканцями Майдану один із комунальників зазначив, що ними прийнято рішення від'їхати з Європейської площі трохи далі, оскільки представники Майдану погрожували спалити їхню техніку.

Проте суперечки продовжувалися. «Майданівці» почали забирати у комунальників автобус.

Сьогодні вранці комунальники вже намагалися розбирати барикади в центрі Києва. Підтримку їм надавали представники правоохоронних органів.

Водночас "майданівці" підпалили шини, почали кидати в правоохоронців бруківку, спровокувавши сутички.

Близько 11.00 сутички на Майдані Незалежності припинилися. Комунальники і пожежна техніка покинули Хрещатик.

За інформацією першого заступника голови Шевченківської РДА Києва Іллі Сагайдака, сьогодні працівникам комунальних служб вдалося звільнити від барикад та наметів проїжджу частину від вул. Михайлівської до Майдану Незалежності, а також від Європейської площі до вул. Інститутської та частково з боку вул. Прорізної.

При цьому Сагайдак зауважив, що перед цим протягом місяця велися переговори з мешканцями Майдану щодо звільнення проїзду у центрі Києва, але вони так нічим і не закінчилися.