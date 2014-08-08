На Луганщині 80-а аеромобільна бригада знищила живу силу і озброєння бойовиків

Згідно з оперативними даними групи «Інформаційний Опір», закінчення оперативної паузи і продовження активних дій сил АТО викликали відповідну активізацію терористичних груп, зокрема, в районі Луганська.Читайте такожЛьвівські десантники знищили колону терористів, які рухалися в Луганськ

"В районі Червоного Яру (Луганськ) відзначалися активні бої підрозділів сил АТО з бойовиками. В районі н.п.Успенка підрозділи 80-ї аеромобільної бригади вступили у вогневий контакт з супротивником. Знищена жива сила та озброєння бойовиків", - написав у соцмережі керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.

Проведена спецоперація силами підрозділів 30-ї омбр і 3-го окремого полку спеціального призначення, повідомив експерт.