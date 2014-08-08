На Майдані Незалежності складені та облиті запалювальною сумішшю шини, вже готові «коктейлі молотова»

Як передає кореспондент УНІАН, близько 20 громадян посеред Майдану сперечаються щодо ситуації в країні та в центрі міста, де зараз розкидано багато сміття, зокрема, залишки спалених учора шин.

Зі сторони Європейської площі знову збудовано барикаду, яка здебільшого складається із уламків каміння та будівельного сміття. Тут стоять два тягача та велика вантажівка, яку, за словами мешканців Майдану, вони напередодні “віджали”. Також ближче до Головпоштамту стоїть автобус. Ще одна велика вантажівка стоїть біля барикади зі сторони готелю “Козацький”.

За словами мешканців Майдану, вночі та вранці комунальники ще не намагалися нічого розбирати. Техніку, як вважають вони, у них відберуть. Проте мешканці Майдану не змогли відповісти на запитання, навіщо ж тоді вони її відбирали.

Також, за їхніми словами, сьогодні вранці Майдан оглянув мер Києва Віталій Кличко.

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Як повідомляв УНІАН, 7 серпня комунальникам не вдалося очистити Майдан Незалежності від барикад та наметів через спротив людей, які зараз живуть на Майдані. Так звані «майданівці» запалили шини і кидали бруківку в правоохоронців.

Крім того, під час спроби навести порядок на Майдані Незалежності його “мешканці” відібрали у працівників комунальних служб 7 автомобілів. В одному випадку так званий «майданівець» заволодів автомобілем комунальної служби, приставивши пістолет до голови його водія.

За даними київської влади, кілька працівників комунальних служб зазнали тілесних ушкоджень.