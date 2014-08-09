Порошенко: Україні потрібна гуманітарна допомога, але міжнародна і без військових

Україна готова прийняти гуманітарну допомогу, але якщо ця місія буде міжнародною, без жодного військового супроводу.

Про це сказав Президент України Петро Порошенко під час телефонної розмови із Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель, повідомляє прес-служба глави Української держави.

Порошенко звернув увагу на зусилля української влади налагодити гуманітарну допомогу містам, що постраждали внаслідок дій терористів. Зокрема, щодо відправлення до Луганська фахівців для ремонту електропідстанцій та відновлення водопостачання, а також постачання продуктів харчування.

Порошенко поінформував, що за результатами переговорів із президентом Міжнародного комітету Червоного Хреста Петером Маурером та іншими міжнародними партнерами зараз розглядається можливість направлення гуманітарної місії до Луганська. «Ми готові прийняти гуманітарну допомогу, але якщо ця місія буде міжнародною, без жодного військового супроводу, яка надійде виключно через пункти пропуску на кордоні, які контролюються українськими прикордонниками та у супроводі українських військових для забезпечення безпеки місії», - наголосив президент.

Читайте такожМЗС назвало цинічною пропозицію РФ про міжнародну гуманітарну місію на ДонбасіМеркель зауважила, що Німеччина, як і її союзники, дотримується чіткої позиції, що будь-яка гуманітарна місія повинна направлятися виключно згідно з міжнародним правом, а саме лише через канали ООН або Червоного Хреста і тільки за погодженням з української стороною. «Наша позиція чітка – будь-яке вторгнення, навіть якщо воно називається гуманітарним, є вторгненням, і це червона лінія, яку жодна держава не може перетинати», - заявила Канцлер Німеччини.

Меркель та Порошенко обговорили можливість участі Німеччини в міжнародній гуманітарній місії. Співрозмовники також скоординували подальші кроки для деескалації ситуації в зоні АТО.