«Батьківщина» вимагає внесення до ВР законопроектів про ратифікацію Угоди з ЄС, люстрацію та вибори
10:27, 12 серпня 2014Політика
0 0
Народний депутат України, лідер фракції “Батьківщина” Сергій Соболєв вимагає негайного внесення до парламенту законопроекту про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, розгляду законопроектів про люстрацію та вибори.
Соболєв вимагає ратифікувати Угоди про асоціацію між Україною та ЄС/ УНИАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу в парламенті.
Зокрема, щодо законопроекту про люстрацію Соболєв наголосив, що його необхідно сьогодні винести на голосування.Читайте такожРада повинна ратифікувати Угоду про асоціацію до кінця серпня - представник ЄС
Щодо законопроекту про вибори народних депутатів він зазначив, що вибори мають відбуватися за пропорційною системою з відкритими списками, і “Батьківщина” внесла до ВР такий законопроект.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter