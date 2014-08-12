«Батьківщина» вимагає внесення до ВР законопроектів про ратифікацію Угоди з ЄС, люстрацію та вибори

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу в парламенті.

Зокрема, щодо законопроекту про люстрацію Соболєв наголосив, що його необхідно сьогодні винести на голосування.Читайте такожРада повинна ратифікувати Угоду про асоціацію до кінця серпня - представник ЄС

Щодо законопроекту про вибори народних депутатів він зазначив, що вибори мають відбуватися за пропорційною системою з відкритими списками, і “Батьківщина” внесла до ВР такий законопроект.