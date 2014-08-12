Прибуття гуманітарного конвою з РФ на кордон з Україною очікується в середу - ЗМІ

Про це повідомило у вівторок РІА «Новости» джерело, знайоме з ситуацією.

Раніше повідомлялося про відправку автоколони з 280 "КамАЗів", які везуть близько 2 тисяч тонн гуманітарних вантажів, зібраних москвичами і жителями Московської області. Серед відправлених вантажів - продовольство, зокрема 400 тонн круп, 100 тонн цукру, 62 тонни дитячого харчування, 54 тонни медичного майна і ліків, 12 тисяч спальних мішків і 69 електростанцій різної потужності.Читайте такожСША: Кремль може під прикриттям гуманітарної місії ввести "елементи військових сил"

«Конвой розтягнувся більш як на три кілометри, його супроводжують паливозаправники і технічне замикання», - сказав співбесідник агентства. За його словами, на шляху проходження передбачено привали для відпочинку водіїв і ночівля.

Як повідомляв УНІАН, 11 серпня президент РФ Володимир Путін у телефонній розмові з головою Єврокомісії Жозе Мануелем Баррозу заявив, що Росія у взаємодії з представниками Міжнародного Комітету Червоного Хреста направляє до України гуманітарний конвой. "Зазначено, що російська сторона у взаємодії з представниками Міжнародного Комітету Червоного Хреста направляє до України гуманітарний конвой", - наголошується в повідомленні прес-служби Кремля.

Водночас, за інформацією Єврокомісії, у телефонній розмові з Баррозу Путін запевнив, що готовий співробітничати з міжнародними гуманітарними організаціями в питанні гуманітарної допомоги Україні.

У свою чергу Міжнародний Комітет Червоного Хреста заявляє, що готовий сприяти місії гуманітарної допомоги в Україні залученням, схваленням і підтримкою всіх зацікавлених сторін, але чекає від РФ деталей.Читайте такожРФ направила гуманітарну допомогу Україні без попереднього узгодження - ЗМІ

Сьогодні, 12 серпня, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що колона з російською гуманітарною допомогою в'їде до України в точці, узгодженій з Києвом.

Колона «буде організована Міжнародним Комітетом Червоного Хреста, але складається з російської колони, яка в'їде на українську територію в пункті, щодо якого досягнуто угоди з українською стороною», - заявив Пєсков в інтерв'ю, даному перед відправленням колони.

Водночас, Сполучені Штати Америки вважають, що Російська Федерація може під прикриттям гуманітарної місії ввести в Україну "елементи військових сил".