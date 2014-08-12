Комітет ЄС з питань політики та безпеки зібрався позачергово через Україну, Ірак та Газу

13:54, 12 серпня 2014
Політика
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В Брюсселі відбувається позачергове засідання Комітету Європейського Союзу з питань політики та безпеки.

REUTERS

На зустрічі обговорюється ситуація в Україні, Іраку та Газі.

Про це у вівторок повідомляє Зовнішня служба ЄС на своїй сторінці в Твіттері.

Читайте такожСША та ЄС готові надати Україні гуманітарну допомогу "Позачергове засідання Комітету з питань політики та безпеки ЄС проходить в Брюсселі, щоб обговорити Ірак, Газу та Україну”, - йдеться в повідомленні.

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