Сили АТО звільнили від терористів 4 населені пункти

Про це повідомив прес-центр АТО. "На звільненій території також було знешкоджено групу спецназу збройних сил РФ та близько 30 терористів", - повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

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Крім цього, за його словами, підрозділи збройних сил сьогодні звільнили місто Вугледар. "Там на центральній будівлі піднято державний прапор України", - сказав він.

"У результаті успішно проведеної операції в районі Горлівки українські збройні сили закріпились на позиціях, відрізавши терористів від основних сил терористичної організації “ДНР”. Сили АТО готуються до наступальних дій в районах Донецька, Луганська, Горлівки, Первомайська, а також Іловайська. Одночасно авіація і артилерія збройних сил нейтралізувала групи терористів, які висувалися для посилення оборони бойовиків в районі Шахтарська, Тореза і Сніжного. Між Горлівкою та Ясинуватою знищено автомобіль з трьома терористами, які перевозили велику кількість зброї та вибухівки", говориться в повідомленні.

Крім цього, в прес-центрі АТО повідомили, що у зв’язку з наступом українських військових, на сході країни загострилися конфлікти між різними бандами терористів через нестачу зброї, боєприпасів, провіанту та засобів зв’язку. "Так, у Донецькій області бойовики терористичного "Оплоту" під орудою ватажка Тора обстріляли автоколону угрупування "Народно-визвольний рух" ватажка Грека", - уточнюється в повідомленні.