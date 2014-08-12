Семенченко: під Іловайськом працюють російські диверсанти

Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив командир батальйону Семен Семенченко.

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"По почерку і тактиці - військовий спецназ. Трохи пізніше ідентифікували як окрему роту спецназу ГРУ ГШ Росії. Номер поки уточнюємо. Це новий фактор і тепер будемо його враховувати", - зазначив Семен Семенсенко.

За інформацією комбата, в Іловайську знаходилося близько 600 терористів, військовослужбовців сил АТО -- 350. "При вході в місто група офіцерів і гвардійців у складі 15 осіб вирушила назад по дорозі у напрямку до вихідних позицій. В районі мосту ними були помічені дроти. При візуальному огляді виявлено мінування мосту. Там же виявилися і автори. Група потрапила під снайперський вогонь (причому відстань і калібр куль вказує на гвинтівки вартістю від $30 тис. і вище). Потім додали з великокаліберних кулеметів. В результаті диверсанти були відкинуті. Ми втратили наших товаришів - позивний Монгол (підполковник, мій заступник) , Немо (полковник Нацгвардії) і Комуніст (стрілок) . Диверсанти втратили 4 людини", - йдеться в повідомленні.

"В результаті ми опинилися в місті з диверсійними групами в тилу і, на жаль, припинився рух суміжників. "Шахтарськ" вийшов з бою через 2 години після початку, "Азов" нарвався на укріпрайон на підході до міста і, не маючи бронетехніки, зазнавши втрат, також відійшов. В цих умовах, не маючи можливості брати місто силами однієї роти, "Донбас" повернувся на вихідні позиції", - зазначив Семен Семенченко.