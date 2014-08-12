У Москві поліція затримує тих, хто зібрався підтримати Україну: "Панахида закінчилася"

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, поліція повністю оточила Леонтіївський провулок, де розташована українська дипмісія, і виштовхує тих, хто прийшов.

Поліцейські вимагають піти з проїжджої частини, викрикуючи в мегафон: «Панахида закінчилася».

Читайте такожУ Москві акцію на підтримку України намагаються зірвати «тітушки»

Багато затриманих скандують: «Слава Україні!» «Героям слава!».

Також росіяни, що зібралися, викрикують: «Ганьба!» і «Не забудемо, не пробачимо!».

Кількість затриманих збільшується.