У Москві поліція затримує тих, хто зібрався підтримати Україну: "Панахида закінчилася"
20:35, 12 серпня 2014Політика
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Московська поліція продовжує затримувати тих, хто зібрався на акцію на підтримку цілісності України.
Розганяючи акцію, поліцейські викрикували «Панахида закінчилася» / @paulgypteau
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, поліція повністю оточила Леонтіївський провулок, де розташована українська дипмісія, і виштовхує тих, хто прийшов.
Поліцейські вимагають піти з проїжджої частини, викрикуючи в мегафон: «Панахида закінчилася».
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Багато затриманих скандують: «Слава Україні!» «Героям слава!».
Також росіяни, що зібралися, викрикують: «Ганьба!» і «Не забудемо, не пробачимо!».
Кількість затриманих збільшується.
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